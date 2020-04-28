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Denizli'de Türk Telekom binasında çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Türk Telekom binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

28.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:36
Denizli'de Türk Telekom binasında çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Türk Telekom binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi 28. Sokak üzerindeki 4 katlı Türk Telekom'un santral binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alt katında 11 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun da bulunduğu binaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binada çalışan görevlilerin tahliye edildiği yangına 16 araç, 1 tanker ve 39 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında itfaiye soğutma çalışması yaptı.
Binanın çatısında ciddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Telekom, İtfaiye, Denizli, Güncel, Haber

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