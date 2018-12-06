Denizli'de Ücretlerini Alamayan İşçiler Eylem Yaptı

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, özel bir sitenin inşaatında kullanılan vince ve apartmanın çatısına çıkan 20 işçi, yüklenici firmadan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.
Selçukbey Mahallesi'nde yapımı süren sitede çalışan 20 işçi, alacakları olduğunu ileri sürerek vinç ve çatıya çıktı.
Ücretlerini almadan inmeyeceklerini belirten işçileri ikna edemeyen çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin çabaları bir buçuk saat sonra sonuç verdi. 18 katlı apartman inşaatının çatısına ve vince çıkan işçiler, ikna olarak eylemlerini bitirdi.
Soğuk ve yağışlı havaya rağmen uzun süre eylem yapan işçiler, "Halimizi görün, üç aydır maaş alamıyoruz." dedi.
Merkezefendi,İşçi,Denizli
06 Aralık 2018 Perşembe 15:55