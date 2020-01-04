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Denizli'de üniversite yurdunda çıkan baca yangını hasara neden oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, söndürüldü.

04.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:30 Denizli'de üniversite yurdunda çıkan baca yangını hasara neden oldu
'nin ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu yakınlarındaki yurdun bacasındaki kurumlar tutuştu.
Yangını fark eden yurt çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak yangına müdahale etti.

Bu sırada yurtta bulunan 215'i kız 424 öğrenci tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken küçük çapta hasar oluştu.

Yurtlar Kurumu, Denizli, Çivril, Güncel

Kaynak: AA

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