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Denizli'de uygulama yapan trafik polisi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, uygulama yaptığı esnada otomobil çarpan trafik polisi ağır yaralandı.

19.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:58Denizli'de uygulama yapan trafik polisi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
'nin ilçesinde, uygulama yaptığı esnada otomobil çarpan trafik polisi ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Erkan Temel (47), Denizli-Antalya kara yolu Sarıabat Mahallesi yakınlarındaki Tavas Makası mevkisinde, ekip arkadaşlarıyla birlikte yola trafik işaretlerini yerleştirerek uygulama başlattı.
Temel'e, Denizli'den Antalya istikametine giden Tuncay Çetin yönetimindeki 45 FP 881 plakalı kamyonetin evraklarını kontrol ettiği sırada, Oktay Yıldırım'ın kullandığı 20 U 0353 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bir süre sürüklenen ve ağır yaralanan Erkan Temel, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Yıldırım, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Erkan Temel, Denizli, Tavas, Güncel

Kaynak: AA

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