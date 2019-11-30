Denizli'de uyuşturucu hap satan kişi tutuklandı

Denizli
'nin Tavas
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İsmail T'nin (20), Tavas'ta eğlence mekanlarına giderek uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
JASAT ekiplerince yapılan çalışma sonucu suçüstü yakalanan İsmail T, gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.