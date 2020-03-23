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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarda 16 kişi yakalandı

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:27
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarda 16 kişi yakalandı
Denizli 'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ardından yakalanan araçta ise 3 kişi olmak üzere toplamda 16 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonlarda 443 gram metamfetamin, 277 gram eroin, 233 gram esrar, 17 adet sentetik ecza hap, 8 adet ekstasy hap, 1 adet çakmak görünümlü terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele ve 1 adet kurusıkı diye tabir edilen tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

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