Denizli'de Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Kişi Tutuklandı

Denizli
'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 40 kişi gözaltına alınırken şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile birlikte yaklaşık 20 bin TL'lik sahte banknotlarda ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapıldı. Pamukkale
ilçesi Aktepe
mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Kent dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri il merkezine getirerek sokak satıcılarına dağıttığı belirlenen İ.D., isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin birlikte hareket ettiği ve akrabası olduğu belirlenen Y.D., ve diğer suç ortakları da tespit edildikten sonra operasyon yapıldı. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın düzenleyen ekipler 8 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda 160 gram eroin, 92 adet uyuşturucu hap, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, silahlara ait fişekler ve 19 bin 800 TL'lik sahte banknot ile uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı tahmin edilen 9 bin 220 TL haksız kazanca el konuldu.
Öte yandan, kent genelinde polis tarafından yapılan diğer operasyonlarda ise toplamda 40 kişi kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Operasyonlarda şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ
Denizli
Kaynak: İHA