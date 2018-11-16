Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından temin ettikleri metamfetamini kent içinde sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik takip sonucu Zafer Mahallesinde iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kuryelik yapan şüphelinin de bulunduğu Ş.S, S.K, A.A. ve Y.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramada 150 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kente İstanbul
'dan getirildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili daha önce yapılan operasyonda da U.G'nin gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.
Merkezefendi,Denizli