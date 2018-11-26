Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli
'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Honaz
ve Pamukkale
ilçelerinde belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde narkotik köpeği "Evlat" kullanılarak yapılan aramada 86 gram eroin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:02