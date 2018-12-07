Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli
'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, günübirlik kiralanan dairelerle bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4'ü İranlı 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Günübirlik kiralama yapılan apartların bulunduğu bir sokakta şüphelileri tespit eden ekipler, 2 daireye baskın düzenledi.
Dedektör köpeğin de katıldığı aramalarda, mutfak dolabına saklanmış 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Evlerde kaldıkları tespit edilen 4 İran uyruklu yakalandı.
Takibe alınarak kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde de 52 gram eroin bulundu. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Denizli
07 Aralık 2018 Cuma 13:47