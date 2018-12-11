Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

11 Aralık 2018 Salı 14:00



11 Aralık 2018 Salı 14:00

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aylık takibin ardından 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği, 100 polisin katıldığı operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. Cahaco isimli dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.Aramalarda, bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin lira, 4 cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.Operasyon sırasında bazı şüphelilerin uyuşturucuları tuvalete atmaya çalıştığı, bir evde ise uyuşturucuların oyuncak bebek, yastık içi ve mutfak çekmecelerinde sakladığının belirlendiği öğrenildi.Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.