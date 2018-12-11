Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aylık takibin ardından 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği, 100 polisin katıldığı operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. Cahaco isimli dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Aramalarda, bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin lira, 4 cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon sırasında bazı şüphelilerin uyuşturucuları tuvalete atmaya çalıştığı, bir evde ise uyuşturucuların oyuncak bebek, yastık içi ve mutfak çekmecelerinde sakladığının belirlendiği öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.
Denizli
11 Aralık 2018 Salı 14:00