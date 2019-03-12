Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Akköy
Mahallesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yapacakları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Teknik takip sonrası şüphelilerin hareket halinde olduğunu belirleyen ekipler bir otomobili durdurdu. Narkotik
köpeğiyle yapılan kontrolde otomobilin bagajındaki yedek tekerleğin içine gizlenmiş bin 253 uyuşturucu hap ve torpido kısmında 5 gram metamfetamin ile 10 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Denizli, Güncel
Kaynak: AA