Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli
'ninPamukkale
ilçesinde sattıkları uyuşturucu hapla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdikleri öne sürülen 3 zanlı yakalandı.
Akhan Mahallesi'nde dün sabah vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında hareketsiz bulunanAhmet Yılmaz
, kaldırıldığıPamukkale Üniversitesi
Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yapılan otopside bu kişinin, uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirlendi.
Bunun üzerine inceleme başlatan İlEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Yılmaz'a "ecstacy" hap sattıkları belirlenen İ.A, G.K. ve O.A'yı, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, 89 ecstacy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.