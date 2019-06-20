20.06.2019 14:00
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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sattıkları uyuşturucu hapla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdikleri öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Denizli'ninPamukkaleilçesinde sattıkları uyuşturucu hapla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdikleri öne sürülen 3 zanlı yakalandı.
Akhan Mahallesi'nde dün sabah vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında hareketsiz bulunanAhmet Yılmaz, kaldırıldığıPamukkale ÜniversitesiHastanesinde yaşamını yitirdi.
Yapılan otopside bu kişinin, uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirlendi.
Bunun üzerine inceleme başlatan İlEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, Yılmaz'a "ecstacy" hap sattıkları belirlenen İ.A, G.K. ve O.A'yı, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, 89 ecstacy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Pamukkale,Denizli,Güncel

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