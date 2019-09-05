Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Baklan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

05.09.2019 17:20 Denizli'de uyuşturucu operasyonu
Denizli'nin Baklan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucunun depolandığı ve satışa çıkarıldığı adreste dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, 11 kilo 700 gram esrar, 4 kök kenevir, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli, Baklan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47   VEDAŞ, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye VEDAŞ'ın binasını mühürledi
20:47   Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı
20:46   DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dağdeviren, baraj inşaatını inceledi
20:46   Ankara'da minikler ilk kez sıralara oturdu
20:46   Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156'ya yükseldi
20:46   Kuzey Kore, BM'den ülkedeki yardım çalışanlarının sayısını azaltmasını istedi
20:45   Ankara'da izinsiz eylem yapan hdp'li gruba müdahale: 31 gözaltı