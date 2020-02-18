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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:30Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden biri, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada tarım arazisine doğru kaçmaya çalıştı. Bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan M.K (42), jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasında yaşanan kovalamaca sonucu dere yatağında yakalandı.
7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, uyuşturucu madde ve bu maddelerin kullanımından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarma, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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