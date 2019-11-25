Haberler » Güncel » Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı - Haber

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

25.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:02Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu madde getirdikleri değerlendirilen kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda, 746 gram esrar, 17 gram eroin, 1 kilo 396 gram metamfetamin, 150 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 25 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:09 flaş
18:09 Pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti
18:08 Tuzla'da kadınlar için yürüdüler
18:08 FLAŞ
18:02 Samsun'da 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:10:07