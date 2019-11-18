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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 17'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 17'si cezaevine gönderildi.

18.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:28Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 17'si tutuklandı
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 17'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu madde getirdikleri değerlendirilen kişilere yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üstlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 13 gram esrar, 34 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 101 uyuşturucu hap, iki hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 3 mermi, bir ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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