Denizli'de Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Baskını 4 Gözaltı

11 Aralık 2018 Salı 14:14



11 Aralık 2018 Salı 14:14

Denizli'de bu sabah erken saatlerde, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca baskın gerçekleştirilen adreslerde çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şafak vakti, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik, önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Özel harekat, kaçakçılık ve organize suçlar, terörle mücadele ve çevik kuvvet şubelerinden 100 polis de baskına katıldı. Ayrıca 'Cahaco' isimli uyuşturucu dedektörü köpek de aramalarda yer aldı. Özel harekat polisleri, uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları koçbaşlarıyla kırdı. Bazı zanlıların, kapıya polisin dayanmasıyla uyuşturucuları lavaboya dökmeye çalıştığı öğrenildi. Operasyonda, 4 kişi evlerinde yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 7 bin lira nakit para ve hassas teraziler ele geçirildi. Ele geçilen uyuşturucu maddelerin oyuncak bebek, yastık içlerinde ve mutfak çekmecelerinde bulduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete getirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 3 kişinin daha arandığı belirtildi.