Denizli'de Uyuşturucu Satılarına Şafak Operasyonu

11 Aralık 2018 Salı 12:43



11 Aralık 2018 Salı 12:43

Denizli'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı. Zehir tacirlerinin açmadığı kapıyı kırarak içeri giren polisler mutfak lavabosuna dökülen eroini gözden kaçırmadı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda şube müdürlüğünde görevli polisler de destek verdi. Özel harekat polisi öncülünde sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda önceden adresleri belirlenen 7 eve baskın düzenlendi. Onlarca polisin görev aldığı operasyonda ekipler gittikleri adreslerde çaldıkları kapılar açılmayınca içeri koçbaşı ile kırdıkları kapılardan girdi. Evleri didik didik arayan ekipler baskın yapılan bir evde zehir tacirinin mutfak lavabosuna döktüğü eroinin poşetini bulunca mutfak tezgahı üzerindeki çöp kutusunu boşaltarak arama yaptı. Kanepelerin altlarına ve buzdolaplarının içine varana kadar arama yapan ekipler bir evde değişik türlerde uyuşturucu madde tüfek, tabanca, cumhuriyet altını ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda Türk lirası ele geçirdi.3 aylık takip sonrası polis harekete geçtiBaskın yapılan evlerden birinde ise uyuşturucu almakta kullanılan metal kaşık gibi aparatların da olması dikkatlerden kaçmadı. Operasyonun 3 ay boyunca süren teknik ve fiziki takip sonrası yapıldığı öğrenilirken, operasyonda ayrıca 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların emniyete götürüldükleri ve operasyonla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği bildirildi."Bulursan ne yaparsan yap ağabey" dedi, evden her şey çıktıOperasyonda girilen bir evde polisin 'evde el bombası, uyuşturucu?' diye sorduktan sonra zehir tacirinin ise polise 'bulursan ne yaparsan yap ağabey' dediği ilginç diyalog dikkatlerden kaçmadı. Diyaloğun yaşandığı evde ise tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. - DENİZLİ