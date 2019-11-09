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Denizli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evde cinayet

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı iddia edilen evde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan zanlı Umut Y, emniyet ekiplerince yakalandı.

09.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:12Denizli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evde cinayet
'nin ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı iddia edilen evde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan zanlı Umut Y, emniyet ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında Eray Kaplan (55) ile Umut Y. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Umut Y, Kaplan'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.
Olay sırasında evde bulunan kişilerin vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kaplan, kurtarılamadı.
Eray Kaplan'ın cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evde yapılan aramada uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.
Evde bulunan ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.
Olay yerinden yaya olarak kaçan zanlı Umut Y, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı Umut Y'nin hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunduğu, diğer 4 kişinin de çeşitli suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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