Denizli'de uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
16.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:48
DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 63 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 24 gram esrar, 73 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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