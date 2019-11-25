Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama

DENİZLİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 21 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 396 gram metamfetamin, 465 gram esrar, 335 gram reçine esrar, 53 gram kubar esrar, 150 yeşil reçeteli hap, 17 gram eroin, 0.8 gram skunk, 2 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca mermisi ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.