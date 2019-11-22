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Denizli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

22.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:23Denizli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıcılarına yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 5 farklı adrese yapılan baskınlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 356 gram metamfetamin, 447 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 135 uyuşturucu hap ve hassas terazi düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K., A.T., A.A., M.A.A. tutuklandı. Yakalandığında polislere sahte kimlik gösterdiği belirtilen A.A.'nın 5 ayrı suçtan toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirtildi. B.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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