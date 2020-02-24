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Denizli'de uyuşturucuya 13 tutuklama

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

24.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:35Denizli'de uyuşturucuya 13 tutuklama

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 18 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 22 gram metamfetamin, 27 gram eroin, 48 uyuşturucu hap, 1134 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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