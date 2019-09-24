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Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

24.09.2019 17:07Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde operasyon yaptı. Daha önceden belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma, Sabri G.(25) ve Serkan B.(35) adlı şüphelileri gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 75 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerden Sabri G.'nin kısa süre önce 'hırsızlık' suçundan gözaltına alındığı ve denetimli serbestlik ile salıverildiği belirlenirken, Serkan B.'nin evinde bulunan televizyonun ise 2016 yılında Antalya'da bir evden çalındığı ortaya çıktı. Televizyon sahibine teslim edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


- Denizli

Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: DHA

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