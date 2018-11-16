Denizli'de Uyuşturucuya 4 Tutuklama

Denizli
'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan narkotik polisi, 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul
'dan Denizli'ye uyuşturucu getirip satmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişiyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, dün (perşembe) zanlıları yakalamak için operasyon yaptı. Zafer Mahallesi
'nde zanlıların kaldığı eve baskın yapan polis ekipleri Ş.S., S.K. ve A.A. ile kadın şüpheli Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 150 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Sorgusunun ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği zanlıların tamamını tutukladı.