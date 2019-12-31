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Denizli'de uyuşturucuya 4 tutuklama

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.

31.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:57 Denizli'de uyuşturucuya 4 tutuklama

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 21 uyuşturucu hap, 28 gram eroin, 20 gram esrar, 8 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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