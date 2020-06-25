Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklamaDENİZLİ'de, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

25.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:53
Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama
DENİZLİ'de, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apartmanlarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaklaşık 2 haftalık teknik ve fiziki takibin ardından dün uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda
130 gram eroin, 6 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 4 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde satışında kullanılan materyaller, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 940 lira para ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denizli’de uyuşturucuya 9 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Haber

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