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Denizli'de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

13.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:51Denizli'de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor
DENİZLİ (İHA) – 'de polis tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 17, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme' suçundan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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