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Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Denizli'de de market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.

11.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:28
Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Denizli 'de de market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Denizli'de haberi duyan vatandaşlar evlerinden çıkıp market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. İş yerleri önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sıra bekleyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, yoğunluk oluşturmamaları yönünde uyarılar yaptı.Trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonları ve buradaki marketlerde de yoğunluklar yaşandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Denizli, Güncel
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