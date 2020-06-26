Denizli'de yabancılara yönelik uyuşturucu operasyonu

Denizli'de yabancılara yönelik uyuşturucu operasyonuDENİZLİ'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında soruşturma açılan ve hüküm giyen yabancı uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

26.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:41
Denizli'de yabancılara yönelik uyuşturucu operasyonu
DENİZLİ'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında soruşturma açılan ve hüküm giyen yabancı uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Aralarında, hakkında soruşturma bulunan, yargılaması devam eden ve hüküm giyenlerin de bulunduğu 16 kişi, bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Denizli’de yabancılara yönelik uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Güncel, Haber

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