Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Haberler

Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak

Denizli'de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için emniyet gerekli bütün tedbirleri aldı.

31.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:04 Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak
'de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için emniyet gerekli bütün tedbirleri aldı. Kent genelinde yılbaşı akşamı 170 ekipten oluşan yaklaşık bin 200 polis görev yapacak.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de bu akşam yılbaşını karşılamaya hazırlanıyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü asayiş başta olmak üzere trafikte vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Kent genelinde resmi polislerin yanı sıra çok sayıda sivil polis ekibi ve güven timleri de yeni yıl gecesi görevlerinin başında olacak. 24 saat esasına göre çalışan polis ekibi sayısının bu akşam yılbaşı olması dolayısı ile arttırılarak 170'e çıkarıldığı öğrenildi.

Yılın diğer günleri olduğu gibi yılbaşı akşamı da '155' polis imdat hattı kesintisiz olarak vatandaşlara hizmet verecek. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:58   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Haberler
19:57   Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:55   Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
19:54   Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
18:07   Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Haberler
31.12.2019 20:18:45