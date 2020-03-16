Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi
Denizli'de hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin ardından aniden gelen soğuk hava sonrası vatandaşlar kışlık giysilerini kaldırdıkları yerden çıkararak tekrar giyindi.
16.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:41
Denizli 'de hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin ardından aniden gelen soğuk hava sonrası vatandaşlar kışlık giysilerini kaldırdıkları yerden çıkararak tekrar giyindi. Kentin sokaklarında kıştan kalma görüntüler yaşanmaya başlandı.
Kentte hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlıkları geri çıkardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yalancı baharı geride bırakan Denizli, birkaç gün daha soğuk günler görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Denizli'de sarı uyarı verildi. Birkaç gün öncesine kadar kısa kollu giysilerle dolaşılan kentte aniden kendisini gösteren soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tekrar montlarını giyinip atkılarını takmak zorunda kaldı. Yağmurla birlikte gelen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar sokaklarda şemsiyeler ile dolaşmaya başladı. Kafe gibi bazı işletmelerde ise iş yeri sahipleri üşüyen müşterileri için ısıtıcılarını açtı.
Soğuk havaların hafta ortasına kadar süreceği belirtildi. - DENİZLİ
Kentte hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlıkları geri çıkardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yalancı baharı geride bırakan Denizli, birkaç gün daha soğuk günler görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Denizli'de sarı uyarı verildi. Birkaç gün öncesine kadar kısa kollu giysilerle dolaşılan kentte aniden kendisini gösteren soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tekrar montlarını giyinip atkılarını takmak zorunda kaldı. Yağmurla birlikte gelen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar sokaklarda şemsiyeler ile dolaşmaya başladı. Kafe gibi bazı işletmelerde ise iş yeri sahipleri üşüyen müşterileri için ısıtıcılarını açtı.
Soğuk havaların hafta ortasına kadar süreceği belirtildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Yalancı Bahar, Denizli, Güncel
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