Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi
Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşünce vatandaşlar mont ve atkılarını tekrar çıkardı Denizli'de hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin ardından aniden gelen soğuk hava sonrası vatandaşlar kışlık giysilerini kaldırdıkları yerden çıkararak...
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:11
Denizli 'de 'yalancı bahar' sona erdiHava sıcaklıkları 10 derece birden düşünce vatandaşlar mont ve atkılarını tekrar çıkardı
DENİZLİ - Denizli'de hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin ardından aniden gelen soğuk hava sonrası vatandaşlar kışlık giysilerini kaldırdıkları yerden çıkararak tekrar giyindi. Kentin sokaklarında kıştan kalma görüntüler yaşanmaya başlandı. Kentte hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlıkları geri çıkardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yalancı baharı geride bırakan Denizli, birkaç gün daha soğuk günler görecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Denizli'de sarı uyarı verildi. Birkaç öncesine kadar kısa kollu giysilerle dolaşılan kentte aniden kendisini gösteren soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tekrara montlarını giyinip atkılarını takmak zorunda kaldı. Yağmurla birlikte gelen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar sokaklarda şemsiyeler ile dolaşmaya başladı. Kafe gibi bazı işletmelerde ise iş yeri sahipleri üşüyen müşterileri için ısıtıcılarını açtı.Soğuk havaların hafta ortasına kadar süreceği belirtildi.
DENİZLİ - Denizli'de hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin ardından aniden gelen soğuk hava sonrası vatandaşlar kışlık giysilerini kaldırdıkları yerden çıkararak tekrar giyindi. Kentin sokaklarında kıştan kalma görüntüler yaşanmaya başlandı. Kentte hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlıkları geri çıkardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yalancı baharı geride bırakan Denizli, birkaç gün daha soğuk günler görecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Denizli'de sarı uyarı verildi. Birkaç öncesine kadar kısa kollu giysilerle dolaşılan kentte aniden kendisini gösteren soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tekrara montlarını giyinip atkılarını takmak zorunda kaldı. Yağmurla birlikte gelen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar sokaklarda şemsiyeler ile dolaşmaya başladı. Kafe gibi bazı işletmelerde ise iş yeri sahipleri üşüyen müşterileri için ısıtıcılarını açtı.Soğuk havaların hafta ortasına kadar süreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi
Etiketler : Yalancı Bahar, Denizli, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı