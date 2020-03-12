Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan epilepsi hastası, evinde ölü bulundu.
12.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:12
Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan epilepsi hastası, evinde ölü bulundu.
Fesleğen Mahallesi 986. Sokak'ta bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 52 yaşındaki epilepsi hastası Salih Kulalı'dan yakınlarının haber alamaması üzerine ağabeyi Kerim Kulalı kardeşinin evine gitti.
Kardeşini evde hareketsiz bulan ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Salih Kulalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Fesleğen Mahallesi 986. Sokak'ta bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 52 yaşındaki epilepsi hastası Salih Kulalı'dan yakınlarının haber alamaması üzerine ağabeyi Kerim Kulalı kardeşinin evine gitti.
Kardeşini evde hareketsiz bulan ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Salih Kulalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA
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