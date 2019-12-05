Haberler » Güncel » Denizli'de yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haber

Denizli'de yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

05.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:38Denizli'de yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı
'nin ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde üç katlı evin orta katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar da demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkarak mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı.
Dumandan etkilenen anne ve çocukları, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ekiplerince 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:11 Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşunun bıçakla kapıya dayandığı iddiası (2) - Haber
21:08 İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı - Haber
21:07 Spor beşiktaş maçını tribünlerden takip eden kadın taraftarlardan ortak mesaj - Haber
21:07 İstanbul beşiktaş maçını tribünlerden takip eden kadın taraftarlardan ortak mesaj - Haber
21:06 AK Parti'li Usta: "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı" - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
20:12 Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
5.12.2019 21:11:46