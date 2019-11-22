Haberler » Güncel » Denizli'de Yargıtay'ın beraat kararlarını bozduğu darbe girişimi sanıklarından 30'u tutuklandı - Haber

Denizli'de Yargıtay'ın beraat kararlarını bozduğu darbe girişimi sanıklarından 30'u tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge idare mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan 33 sanıktan 30'u tutuklandı.

22.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:34Denizli'de Yargıtay'ın beraat kararlarını bozduğu darbe girişimi sanıklarından 30'u tutuklandı
'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge idare mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan 33 sanıktan 30'u tutuklandı.
Yargıtay kararı sonrası Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen yakalama emri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında TSK'dan ihraç edilen ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 kişiden 30'unu gözaltına aldı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Meslekten ihraç edilen 3 eski askerin aranmasına devam edildiği bildirildi.
"Suça yardım" ve "müşterek fail"
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi davasına ilişkin Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 47 sanık hakkındaki kararlarına ilişkin itirazları incelemiş, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa müebbet hapis cezalarını onamış, 33 sanık hakkındaki beraat kararlarının kanuna aykırı olduğunu belirleyerek bir sanığın "müşterek fail", 32 sanığın ise "Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçlamalarıyla yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:32 Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Boronov: "Geçen yıl Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa...
23:32 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
23:30 Duvarlar çocukların elleriyle hayat buluyor
23:29 Spor okan buruk açıklamalarda bulundu
23:26 Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
23:00 Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:34:55