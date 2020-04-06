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Denizli'de yasağa rağmen faaliyetini sürdüren 2 kahvehane mühürlendi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren 2 kahvehane mühürlendi, önlemlerini ihlal ettiği belirlenen 2'si iş yeri sahibi 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

06.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:14
Denizli'de yasağa rağmen faaliyetini sürdüren 2 kahvehane mühürlendi
Denizli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren 2 kahvehane mühürlendi, önlemlerini ihlal ettiği belirlenen 2'si iş yeri sahibi 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki iki kahvehanenin Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu 2 kahvehaneye giden polis ekipleri, iş yeri sahibi ile içerideki 15 kişiye toplam 12 bin 180 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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