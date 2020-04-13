Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de yasak bitti, hayat normale döndü

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Denizli'de hayat normale döndü.

13.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:34
Denizli'de yasak bitti, hayat normale döndü

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Denizli 'de hayat normale döndü. Sabah saatlerinde 48 saatlik yasağın ardından, esnaf kepenk açtı, evlerinden çıkan vatandaşlar işlerine gitti, trafik akışı ise normal seyrine döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Denizli'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Belediye otobüslerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hizmet vermeye başladığı kentte, vatandaşlar yasağın ardından işlerine gitti. 2 gün boyunca kapalı kalan iş yerleri de bu sabah kepenk açtı. Şehirdeki trafik akışı ise normal seyrine döndü. Banka ve ATM'lerin önünde yoğunlukların oluştuğu, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarını beklediği görüldü. Denizli Otogarı'nda kentteki ilçelere hareket eden minibüsler, seferlerine kaldığı yerden devam etti. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda güvenlik önlemlerini sürdürdü. Vatandaşlara, maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Sabah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de yasak bitti, hayat normale döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:19: TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan besicinin hayvanlarını çaldılar - Haber 13:18: Antalya'da "Memleketim" şarkısıyla balkonlardan coşku seli yükseldi - Haber 13:18: Mamak'ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı - Haber 13:18: Adalet Bakanı Gül: "Bugüne kadar 14 hakim ve savcının testleri pozitif çıktı." - Haber 13:18: Adalet Bakanı Gül: "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin... - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin