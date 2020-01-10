Haberler » Ekonomi » Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi

Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki türü keşfedildi. "Denizli Yünlügelini" ismi verilen bitki, orman mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Hasan Yıldırım'a gönderilmesiyle tespit edildi.

10.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:50

'nin ilçesinde 2200 metre rakımda "Denizli Yünlügelini" ismi verilen yeni bir bitki türü keşfedildi.

Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak bu türün dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğunu tespit etti.

"Denizli Yünlügelini" ismini verdiği türe ilişkin hazırladığı bilimsel makaleyi yayınlayarak bitkiyi literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım, dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in 5 türünün Türkiye'de tespit edildiğini belirtti.

"BİTKİYİ 2200 RAKIMDA TOPLADIK"

Türkiye'deki bu türlerden 3'ünün endemik olduğuna işaret eden Yıldırım, açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

"Keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında Torosların bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor. Bitkiyi 2200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle alkaloid olarak bilinen çalışmalarda özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız."

"Denizli Yünlügelini" isimli bitkiden görüntüler;

Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi

Denizli, Çameli, Ege, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:23  SÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi GMAC'e üye olarak seçildi - Ekonomi
12:21  Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi - Ekonomi
12:17  PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi - Ekonomi
12:17  “Yağlı tohum tarımıyla 2023 ihracat hedefini katlayabiliriz” - Ekonomi
12:10  Siemens'ten "Dürüstlük Girişimi"ne tam destek - Ekonomi
11:22  Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
11:04  Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu - Ekonomi
11:03  Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı - Ekonomi
10:01  Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu - Ekonomi
10.01.2020 12:32:59