Denizli'de Yeni Zelanda Vahşetini Öven Şahıs Tutuklandı

Kaynak: İHA

Denizli'de sosyal medya üzerinden Yeni Zelanda'daki terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, geçtiğimiz hafta cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı öven, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıların, sosyal medyada paylaşıldığı ihbarları üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahsın E.A. (24) olduğunu belirleyen ekipler ardından bir eve düzenledikleri operasyonda şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, sosyal medyada yapılan övücü paylaşımların şahsın bir internet site üzerinden "no ceiling" ismiyle yazdığı da tespit edildi.(İHA)