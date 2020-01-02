Haberler » Güncel » Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi - Haber

Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesi hayatını kaybeden 26 yaşındaki diş hekimi kadının cenazesi toprağa verildi.

02.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:44
'nin ilçesinde yılbaşı gecesi hayatını kaybeden 26 yaşındaki diş hekimi kadının cenazesi toprağa verildi.
Güzelköy Mahallesinde yılbaşı nedeniyle arkadaşlarıyla bir araya geldiği B.T'nin evinde yaşamını yitiren diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işleminin ardından Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına Karaayvaz'ın ailesi ve yakınları ile iş arkadaşları katıldı.
Tabutunun üzerine yazma örtülen Karaayvaz'ın cenazesi, namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, aynı gün hastaneye kaldırılan S.A.Y'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, K.Y'nin normal servise alındığı öğrenildi.
Dün sabah saatlerinde B.T'ye ait evde baygın halde bulunanlardan Betül Karaayvaz'ın öldüğü saptanmış, iki kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Olay sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde evde tüketilen alkollü ürünlerin sahte ya da kaçak olmadığı belirlenmiş, uyuşturucu madde de tespit edilememişti.
Sağlık ekipleri, olayın alkol komasına bağlı gerçekleştiği yönünde değerlendirme yapmıştı.
Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46   Ankara'da 400 kilo kaçak sucuk imha edildi - Haber
16:45   Sıcak su verilemediği için soğukta kalan Somalılar'dan özür diledi - Haber
16:45   Girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, Çabuk, paraları doldur diye tehdit etti -... - Haber
16:45   Brezilya'da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı 5 ölü - Haber
16:40   Ziraatçılar sorunları dile getirdi - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
2.01.2020 16:48:34