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Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesi evde düzenlenen eğlencede diş hekimi kadının ölmesi ve iki kişinin tedavi altına alınmasıyla ilgili tutuklanan zanlı Nurullah T, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

03.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:40 Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı
'nin ilçesinde yılbaşı gecesi evde düzenlenen eğlencede diş hekimi kadının ölmesi ve iki kişinin tedavi altına alınmasıyla ilgili tutuklanan zanlı Nurullah T, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.
Güzelköy Mahallesi'nde 1 Ocak'ta yılbaşı eğlencesi yapılan evde diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) ölü bulunması ve S.A.Y. ve R.K.Y'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, evde bulunan B.T, Ö.D.A. ve Nurullah T'nin ifadesine başvurdu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından B.T. ve Ö.D.A. serbest bırakıldı, Nurullah T. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ev yapımı içki ifadesi
Nurullah T'nin polise verdiği ifadede, 31 Aralık gecesi arkadaşlarının kendisini arayarak parti yapacaklarını söylediklerini, yanlarına giderken Karşıyaka Mahallesi'nde tanımadığı kişiden uyuşturucu aldığını öne sürdüğü öğrenildi.
Nurullah T'nin, satan kişinin tarif ettiği şekilde uyuşturucuyu ezerek toz haline getirip burnuna çektiğini, evde bulunan E.D, B.Ç, V.T, B.T, S.A.Y, Ö.D.A, R.K.Y. ve Betül Karaayvaz'ın da aynı uyuşturucudan kullandıklarını, ev sahibi B.T'nin yaptığı ev yapımı içkiyi de içtiklerini iddia ettiği belirtildi.
Ölen Karaayvaz ile S.A.Y. ve R.K.Y'nin gece saatlerinde uyuşturucudan bir kez daha kullandıklarını öğrendiğini, bu kişileri sabah kalktıklarında uyandıramadıklarını ileri süren Nurullah T'nin, ağzında köpük ya da sakız gibi bir madde bulunan Karaayvaz'a nefes aldırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını, sağlık ekipleri eve geldiğinde de öldüğünü öğrendiklerini anlattığı öğrenildi.
Öte yandan, aynı gece evde bulunan 11 kişinin kan ve idrar örnekleri detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olay
Güzelköy Mahallesi'nde 1 Ocak sabahı B.T'ye ait evde baygın halde bulunanlardan Betül Karaayvaz'ın öldüğü saptanmış, iki kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde evde tüketilen alkollü ürünlerin sahte ya da kaçak olmadığı belirlenmiş, narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu tespit edilememişti.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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