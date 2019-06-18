18.06.2019 20:27
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Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu

Denizli

Denizli'nin Çal ilçesinde otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu.

Denizli'nin Çal ilçesinde otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayıralan Mahallesi Köçekderesi mevkisinde çobanlık yapan Mehmet Durmaz ile damadı Zafer Dal, koyunlarını otlatırken bölgede gök gürültülü sağanak başladı.
Çobanlar sürülerini alıp çadıra gitmeye çalışırken, yakındaki ormanlık alanda hayvanların otladığı bölgeye yıldırım düştü, 15 koyun telef oldu.
Telef olan koyunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince açılan bir çukura gömüldü.
Kaynak: AA
Mehmet Durmaz, Çal, Denizli, Güncel

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