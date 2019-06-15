15.06.2019 11:12
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Denizli'de YKS heyecanı

Denizli

Denizli'de 26 bin 651 kişi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Denizli'de 26 bin 651 kişi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Kent genelinde bin 488 salonda 188'i engelli 26 bin 651 aday YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı yaşadı.
Adaylar kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı.

Okulların önünde bekleyen öğrenci yakınları da çocuklarını bekleyerek moral vermeye çalıştı.
Merkezefendi ilçesinde iki öğrenci sınav için yanlış okula gittiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri öğrencileri araçlarına alarak sınava gireceği okula kadar götürdü.
Saat 10.15'da başlayan sınav 12.30'da sona erecek.
Kaynak: AA
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