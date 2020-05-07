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Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı
07.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:34
Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.

Denizli- Antalya ile Denizli- Muğla kara yolunda aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Cankurtaran ve Sarıabat mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.

Araç sürücüleri yolda dörtlülerini yakarak, ilerlemeye çalıştı.

Bu arada bölge trafik ekipleri denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Denizli, Muğla, Güncel, Haber

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