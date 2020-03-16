Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu
Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili olduDENİZLİ- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
16.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:00
Denizli 'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu
DENİZLİ- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Denizli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Denizli- Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde ise yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Denizli-Antalya karayolunda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergah üzerinde kontrol noktaları oluşturdu. Öte yandan Buldan, Güney, Bekilli ilçelerinde de kar yağışı görüldü.
DENİZLİ- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Denizli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Denizli- Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde ise yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Denizli-Antalya karayolunda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergah üzerinde kontrol noktaları oluşturdu. Öte yandan Buldan, Güney, Bekilli ilçelerinde de kar yağışı görüldü.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi