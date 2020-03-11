Denizli'de yol kenarında bulunan erkek cesedine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı...
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında bulunan erkek cesedine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.
11.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:22
Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında bulunan erkek cesedine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerdeki kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman T. (27) ile Mustafa Ö'yü, Çivril ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerdeki kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman T. (27) ile Mustafa Ö'yü, Çivril ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Merkezefendi, Denizli, Güncel
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