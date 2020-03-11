Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.
11.03.2020 01:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 01:34
Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerde yatan kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Merkezefendi, Denizli, Güncel
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