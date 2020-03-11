Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.
11.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:04
Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerdeki kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cinayet zanlısı 2 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada Süleyman T. (27) ile Mustafa Ö'yü, Çivril ilçesinde gözaltına alındı.
Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, Öztürk Karaca ile dayısının oğlu Süleyman T. arasında otomobilde çıkan tartışmada Karaca'nın Süleyman T. tarafından tabancayla vurulduğu, Karaca'nın olay yerinde otomobilden yaralı olarak indiği, ikilinin araçla kaçtıkları iddia edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerdeki kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cinayet zanlısı 2 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada Süleyman T. (27) ile Mustafa Ö'yü, Çivril ilçesinde gözaltına alındı.
Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, Öztürk Karaca ile dayısının oğlu Süleyman T. arasında otomobilde çıkan tartışmada Karaca'nın Süleyman T. tarafından tabancayla vurulduğu, Karaca'nın olay yerinde otomobilden yaralı olarak indiği, ikilinin araçla kaçtıkları iddia edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Merkezefendi, Denizli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı